¿Se le hizo a Anitta?: La brasileña compartió video con Maluma en España

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente la cantante brasileña Anitta subió un video en su cuenta de TikTok en el que se pudo observar al reguetonero Maluma con ella. ¿Será que por fin se le hizo?

Se sabe que ambos cantantes han trabajado juntos en diferentes proyectos, además de que actualmente están en España; sin embargo, hasta el momento no se ha revelado cuál es el plan que traigan entre manos.

Claro que muchos usuarios ya han estado especulando acerca de la relación entre los cantantes, pues en diferentes ocasiones ya se les ha relacionado.

En el material, la intérprete de "Downtown" explicó que se encuentra en la región por un motivo específico y seguido de esto mostró a Maluma, a lo que él reaccionó con risas. Entre la plática, Anitta también le enseñó a pronunciar algunas palabras en portugués.

Te puede interesar: Maluma libra accidente y muestra sus heridas

"Viene mucho por ahí", expresó la cantante refiriéndose a los nuevos proyectos.

El artista no se quedó atrás con el idioma pues intentó hablarlo y logró decir algunas palabras, "Tú sabes que yo hablo portugués [...] enamorado de Brasil", ante esta última expresión, la cantante volteó a verlo sorprendida.

En la última parte del video se alcanza a ver que los dos están en una locación en la naturaleza y hay cámaras alrededor como si se tratase de la grabación de un video o de una película.

Te puede interesar: Tini Stoessel muestra su reguetón más puro con "La loto"

Debido a que se ha especulado, en otras ocasiones, que los artistas tienen química, los usuarios no dudaron en hacer comentarios al respecto.

Incluso salieron comentarios con respecto a la entrevista que ofreció la cantante a Yordi Rosado, ya que durante el programa abrió su corazón y dijo que había estado con Maluma. Por otra parte expresó que realmente se había enamorado de él:

Sí (me enamoré"), todavía lo amo [...] nosotros somos muy parecidos en la manera de divertirnos, en las cosas que nos gustan y todavía lo amo mucho, independiente de estar juntos o no", declaró en el momento. "Puedo verlo con otra mujer y él puede verme con otro hombre, nos amamos, y si no nos amamos también sin nadie".