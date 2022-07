Maluma libra accidente y muestra sus heridas

IBIZA.- Recientemente se ha vuelto viral Maluma pues primero recibió una propuesta de matrimonio al término de un concierto en Madrid, ahora el cantante colombiano decidió pasar unos días en Ibiza, donde sufrió un incidente.

A través de sus redes sociales oficiales, Maluma mostró sus heridas, pues la escena pudo haber terminado en tragedia.

"Me resbalé en el bote y me golpeé con un tubo en la mitad del dedo gordo y el que sigue, se me abrió la piel", escribió el intérprete de 'Sobrio', 'Hawái' y 'Felices los 4'.



Maluma fue auxiliado por un coach de futbol de Ibiza, y le agradeció todo su apoyo con un autógrafo mientras le curaba el pie.

Más tarde, el también compositor se dejó ver cojeando y sin pena alguna, pues aseguró que iba con su estilo.

Aseguro que le dolió mucho, pero no paso de un percance y afortunadamente pudo continuar su día normal.

Te puede interesar: ¿Maluma acepta anillo de compromiso de una fanática?