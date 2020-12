Se defiende Ana Patricia Rojo de las burlas por vender licuados

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia mundial del coronavirus ha mermado la economía de varios artistas, entre ellos, Ana Patricia Rojo, quien tuvo que iniciar un nuevo negocio para solventar sus gastos.

La actriz de teatro y telenovelas comenzó con la venta de suplementos alimenticios y licuados nutritivos para salir adelante en estos días difíciles. Sin embargo, los internautas no han desaprovechado la oportunidad para burlarse de ella.

Les comparto este logro.Muy contenta de esta etapa como empresaria en la que tengo oportunidad de ayudar a muchos.No se porque la prensa de espectáculos denosta el trabajo honrado.. ����♀️ #orgullodeserhinode Publicado por Ana Patricia Rojo en Miércoles, 2 de diciembre de 2020

Así lo contó al programa “Ventaneando”, donde se defendió al decir que ella está encargada de los gastos de su hogar, además de criar a sus hijas y cuidar de su madre.

"Empecé a trabajar a los cinco años. Soy una madre que está encargada de sus hijas al cien por ciento. Tengo una mamá que tiene cierta edad que también depende de mí", dijo la joven.

Ana Patricia dijo que no se avergüenza de tener este ingreso extra, pues es consciente de que podrían pasar muchos meses para que vuelva a pisar un escenario.

"No esperar nada más a que nos caiga el maná (alimento) del cielo o a que pasen las contingencias para poder volver a pisar un escenario”, agregó.

“Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona", sentenció.

Otros famosos también se han visto obligados a recurrir a ingresos extra para solventar sus gastos, como Violeta Isfel con su negocio de hamburguesas o Pepe Magaña con la venta de marquesitas.