“Se burla de nosotros”: Alcalde de Miami se molesta con "Pepillo" Origel por presumir vacuna

MIAMI, Florida.- Luego de que Juan José Origel presumiera en sus redes sociales que había recibido la segunda vacuna anti-Covid en Miami, Florida, sin problemas, el alcalde Francis Suárez se molestó.

Una reportera de la cadena Telemundo interceptó a Suárez para mostrarle el video donde “Pepillo” Origel presume a sus seguidores que fue vacunado por segunda vez, y ni siquiera le pidieron la visa, lo que le causó asombro.

Es una gran falta de respeto el hecho de que gente se viene desde afuera, se burlan de nosotros, se ponen por al frente de la línea y eso es algo que insulta a los residentes de nuestra comunidad, externó molesto.

El alcalde de Miami aseveró que iniciará una investigación para castigar, no sólo al conductor de espectáculos, sino también a quienes le ayudaron a registrarse y le aplicaron la vacuna.

El 23 de enero, Origel publicó una fotografía en sus redes sociales para presumir que le habían aplicado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, por lo que fue duramente criticado durante varios días.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! ����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Tras esta situación, autoridades de Florida, California, Nueva York y Texas comenzaron a tomar medidas para evitar que se repitieran casos como el del periodista.

Juan José Origel al recibir la segunda dosis de la vacuna, grabó un video en Miami con el siguiente mensaje: “Me da mucho gusto comunicarme con ustedes porque bendito sea Dios, ya estoy vacunado. Ya me pusieron la segunda. Vine, no tuve ningún problema para vacunarme, ni me quitaron Visa, ni me hicieron nada, bendito sea Dios llegué y me vacuné”.

La postura del conductor de “Con Permiso”, no ha sido bien vista en redes sociales, pues consideran que se burla de las autoridades estadounidenses.