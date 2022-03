¿Se aprovecha? Juan Soler usó su fama para comer gratis en restaurantes

CIUDAD DE MÉXICO.- La sección de Trapitos al Sol del programa "Sale el Sol" se ha convertido en la favorita de varios espectadores, ya que suelen participar algunas celebridades que revelan varios detalles sobre su vida personal que siempre impresionan al público. Y ahora fue el turno de Juan Soler.

El actor mostró un lado divertido de él y dejó en claro que no mentiría sobre lo que ha hecho anteriormente en relación con su fama, por lo que los presentadores pasaron un buen rato entrevistando al argentino.

Durante la emision, Ana María Alvarado le preguntó a Soler si alguna vez ha usado su popularidad para obtener cosas gratis, a lo que el actor respondió rápidamente que sí. "Ah, claro, muchísimas veces, obvio sí", dijo.

La conductora comenzó a reírse y aplaudió su honestidad al responder, mientras que Álex Kaffie le pidió que le diera un ejemplo de esta situación.

"Cuando me dicen: 'Vene a mi restaurante'. Perfecto, pero no voy a pagar", confesó.

El periodista de espectáculos también le cuestionó si alguna vez aprovechó la misma fama para evitar hacer filas en el banco, pues estas suelen ser bastante largas y cansadas. Sin embargo, Juan Soler dijo que para este tipo de cosas no ha hecho uso de su popularidad por creer que eso es de "gandalla" y que no le gusta.

“No me parece que sea como algo que te pertenezca o que sea un beneficio, creo que es gandalla y no me gusta eso a mí”, externó.

Por último, para continuar con las burlas sobre las ocasiones en las que comió gratis en restaurantes, el actor señaló que simplemente "se deja querer".