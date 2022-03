Maki pide normalizar la relación que tiene con Juan Soler

Ciudad de México.- La actriz Maki dice que la relación que tiene con Juan Soler es normal, ya que es padre de sus hijas, por lo que le considera como su familia.

Después de rumores sobre el posible regreso a la relación, Maki dijo que tenía una buena relación con Soler, y que ambos desean lo mejor para sus hijas.

La actriz dijo a los medios en las afueras de Televisa que:

Nada de cierto, ya lo desmentí. ¿Por qué no les diríamos?... Tenemos super buena relación y a mí se me hace de lo más normal del mundo que me vean con él. Somos familia y seremos familia siempre, es un caballero”