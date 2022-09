Se abre carpeta de investigación: agresores de Alfredo Adame lo acusan de haber iniciado la riña

MÉXICO.- Fue documentado en un video el momento exacto donde dos personas -una del sexo femenino y otra del sexo masculino- fueron balaceadas por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, el día de hoy en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, frente a la casa del actor Alfredo Adame, según informes.

En el video se muestra a dos personas que van caminando por una banqueta, cuando de repente, una moto se les acerca y, la persona que va en la parte trasera del vehículo extiende su mano hacia el hombre y ésta cae de inmediato. Segundos después, la mujer también cae al suelo.

EL IMPARCIAL advierte que el siguiente contenido muestra las fuertes imágenes de los hechos, por lo que se recomienda discreción.

Una vez que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se percataron del crimen, siguieron a los responsables.

El agresor de moto se subió a una camioneta roja, donde ya lo esperaba otro cómplice que iba manejando, sin embargo, esa camioneta fue vista por un policía que trató de detenerla pero resultó mal.

El oficial terminó muerto por lesiones de proyectil de arma de fuego.



De acuerdo con la dependencia, los primeros hechos se registraron en las calles El Mirador y Cerrada de Mirador de la colonia Ejidos de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, lugar donde momentos después sería golpeado Alfredo Adame por intentar grabar a las víctimas cuando los familiares de estas estaban presentes.



Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y le dije 'oye, ¿te puedo ayudar en algo?' y me dijo 'tú lárgate de aquí, pin** chismoso' y me tira un trancazo y lo evado. Entonces llega otro por atrás y me avienta un puñetazo. Tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió", dijo el conductor en entrevista al programa "Venga la alegría".