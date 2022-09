Detienen a supuestos agresores de Alfredo Adame.

Tijuana, Baja California.- Alfredo Adame fue agredido en el rostro por un supuesto vecino al llegar a su domicilio en CDMX, El suceso ocurrió cuando el conductor mexicano preguntó a una mujer con herida de bala si se encontraba bien pero segundos más tarde dos hombres se lanzaron contra él.

Y entonces me acerque y le dije: “¿qué te pasó?, ¿te puedo ayudar en algo? veo que viene tu señora”, derepente me dijo “tú largate de aquí hijo de la chi#$$””, y me tira un trancazo que lo evado el trancazo en la cara, me tira una patada y me da la patada"