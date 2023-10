Scorsese y De Niro se "burlaban" de la improvisación de Leonardo DiCaprio en el set de Killers of the Flower Moon

HERMOSILLO, Sonora.- La película "Killers of the Flower Moon" ha estado generando gran interés antes de su estreno debido a varios factores, como la representación de la comunidad Osage y su base en hechos reales, lo que hace que la trama sea aún más impactante.

Además, está dirigida por Martin Scorsese, conocido por películas como "Taxi Driver," "Goodfellas" y "El lobo de Wall Street." También cuenta con un elenco de primer nivel, incluyendo a Robert De Niro, quien ha ganado dos premios Oscar trabajando previamente con Scorsese, y a Leonardo DiCaprio, que recientemente obtuvo su primer Oscar tras años de nominaciones.

Las interacciones entre estos tres han atraído la atención de los medios. Scorsese mencionó en una entrevista con el Wall Street Journal que "Killers of the Flower Moon" reúne a sus dos musos favoritos de toda la vida: DiCaprio y De Niro. Sin embargo, señaló que ambos actores tienen personalidades muy diferentes. Mientras que las discusiones y las improvisaciones de DiCaprio en el set eran extensas, De Niro a menudo prefería no participar en discusiones:

En ocasiones, Bob [De Niro] no quería hablar. De vez en cuando, Bob y yo nos mirábamos y rodábamos un poco los ojos. Y le decíamos a [Leo], 'No necesitas ese diálogo'.

Además, el guion de la película pasó por varias revisiones. Scorsese y el coescritor Eric Roth originalmente planeaban una adaptación fiel del libro "Los Asesinos de la Luna" de David Grann, centrándose en la perspectiva de los agentes del FBI que investigaron los asesinatos en la Nación Osage en la década de 1920. Leonardo DiCaprio iba a interpretar a Tom White, el agente principal, y Paramount respaldó esta versión inicial del guion.

Sin embargo, DiCaprio solicitó un cambio de enfoque, centrado en la historia del matrimonio entre Ernest Burkhart y su esposa Osage, Mollie. La perspectiva del FBI se convirtió en una subtrama, y Jesse Plemons asumió el papel de Tom White en un rol secundario. Paramount, ante el aumento del presupuesto y la nueva dirección del guion, se retiró del proyecto. Finalmente, Apple financió la película y Paramount se unió nuevamente como socio de distribución en cines. La primera versión del guion fracasó porque Scorsese no se sentía cómodo con el enfoque procedural y el guion original tenía una extensa longitud de más de 200 páginas.