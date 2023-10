Lo que deberías saber sobre "Los asesinos de la luna": el proximo estreno de Scorsese

HERMOSILLO, Sonora.- El 2023 ha sido un año de películas basadas en hechos reales, con ejemplos tan taquilleros como "Oppenheimer". Otro de los grandes estrenos más anticipados es "Los asesinos de la luna", del aclamado director Martin Scorsese, basada en la historia real de los asesinatos de los Osage, es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone y Brendan Fraser.

Esta película está basada en un libro:

Se titula "Los Asesinos de la Luna de Las Flores/Killers of the Flower Moon: Los Crímenes en La Nación Osage Y El Nacimiento del FBI" y fue escrito por David Grann. Se centra en una familia Osage que murió, uno a uno y de a dos, por causas que iban desde lo extraño y ambiguo hasta lo obviamente violento. Primero, Minnie Smith, de 27 años, murió en 1918 a causa de lo que los médicos llamaron una "extraña enfermedad de desgaste"; luego, en 1921, su hermana Anna Brown fue tiroteada y su cuerpo fue dejado en una quebrada. Su madre, Lizzie Kyle, murió semanas después, también víctima de una enfermedad de desgaste no identificada. En este punto, su familia sospechaba que había sido envenenada. Una bomba mató a una tercera hermana, Rita Smith, junto con su esposo Bill, en 1923. La última hermana viva, Mollie Burkhart, llegó hasta 1925 antes de enviar un mensaje secreto a un sacerdote de que su vida estaba en peligro.

Los Osage eran las personas más ricas del mundo:

Después de ser expulsados por colonos blancos de sus tierras en Kansas, finalmente compraron tierras en Oklahoma, donde el ambiente era poco prometedor y estéril, pero los Osage las eligieron precisamente por eso, para mantenerse alejados de los blancos.

El petróleo:

Los Osage atravesaron por enfermedad y hambre, y su población se iba reduciendo cada vez más, hasta que irónicamente, se encontró petróleo en la reserva y en cantidades exorbitantes. El dinero se repartió entre todos los miembros de la tribu.

“Reinado del terror”:

Ese es el período en el que se enfoca la película de Scorsese, que podría decirse que comienza en 1918 y termina alrededor de 1925.

El FBI tuvo que intervenir:

El FBI tuvo que intervenir después de que la policía local fuera incapaz de resolver los crímenes, incluso se rumoraba que estaban comprados. Fue en 1925 cuando Tom White fue enviado a investigar y se encontró con una red de conspiraciones inimaginables que se retratan en la película.

La película fue filmada en la reserva Osage:

Scorsese obtuvo permisos de la comunidad Osage para grabar en Oklahoma, en las mismas ciudades y comunidades donde ocurrió la historia real.

Jim Gray, ex Jefe Principal de la Nación Osage y descendiente de Henry Roan, de quien se representa el asesinato en la película, publicó un hilo en Twitter sobre su participación en la producción de la película:

La dignidad y el cuidado de la perspectiva Osage fueron genuinos y honestos durante todo el proceso, y los Osage respondieron con el tipo de pasión y entusiasmo que enfrentó este momento histórico.

The dignity and care for the Osage perspective was genuine and honest throughout the process and the Osage responded with the kind of passion and enthusiasm that met this historic moment.— Jim Gray (The former Chief) (@JimGraytweetz) May 20, 2023

Los Osage están presentes tanto detrás como delante de la pantalla en la película:

Miembros de los Osage actuaron como consultores, miembros del equipo de filmación, actores y extras de fondo, contribuyendo con sus talentos y conocimientos para lograr precisión y representación en la pantalla grande.

DiCaprio fue quien recomendó el libro a Scorsese:

DiCaprio llamó la atención del director sobre el libro y luego fue elegido para interpretar a Ernest Burkhart, un hombre blanco que se casó con una adinerada familia Osage. El director opinó lo siguiente sobre el libro:

Sabía que tenía que convertirlo en una película. ¿Cuál fue el factor motivador? Siempre querer más, más tierras, más dinero. Me siento atraído por este tema por alguna razón. Se remonta a mi cultura, de dónde vengo.

Reunión de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro:

La película también marca la reunión de los dos actores después de 30 años.

 

La película ha sido elogiada por la crítica, y este 19 de octubre se podrá conocer la reacción de las audiencias internacionales con su estreno en cines.