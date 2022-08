¿Scooby Doo 3? James Gunn está dispuesto a realizar la tercera entrega de la película con clasificación C

El perro favorito de la televisión podría estar de regreso en la tercera entrega de su película. Scooby Doo es uno de los personajes animados más famosos y queridos y eso ha hecho posible que se realizaran adaptaciones muy bien aceptadas en el cine.

Una de las adaptaciones más recordadas es el largometraje dirigido por James Gunn en 2002 y tuvo tanto éxito que dos años después estrenó la secuela "Scooby Doo 2: Monstruos Sueltos".

De lo más llamativo y recordado de las películas son el humor bizarro y el doble sentido, sobre todo porque el público principal del personaje siempre ha sido un público infantil, y las películas parecen también hacer guiños hacia los adultos.

Sin embargo, eso está cambiado, quizás debido a que las generaciones que más veían la serie animada ya están creciendo, y las nuevas han dejado de lado a Scooby Doo por centrarse en nuevos personajes diseñados para el nuevo público infantil. Al confirmarse la serie animada "Velma", dice Milenio, la cual estará centrada en el personaje del mismo nombre, se verá ya dirigida a un público adulto.

El director se ha hecho de una experiencia tratando producciones donde la sangre y el lenguaje explícito están presentes, tal como "Escuadrón Suicida (2021)" y "Peacemaker (2022)".

Aunque parece que una tercera entrega para completar una trilogía de Scooby Doo sería algo poco probable, a través de un tuit, James Gunn dejó ver que hay una posibilidad de una tercera película y que además de eso se trataría de una película dirigida a un público mayor de 17 años.

Todo comenzó cuando Matthew Lillard, actor que interpreta a Shaggy, mencionó en una entrevista que la idea de una nueva película de Scooby Doo sería algo muy divertido de ver, sobre todo si se trata de un filme con clasificación C.

La entrevista fue tuiteada por el reportero Brian Particelli, donde los actores que dan vida a Misterio a la Orden fueron etiquetados; a esto, Freddie Prinze Jr. apoyó la idea y después fue que se sumó la respuesta del director:

I think they’d do it if we asked. I just don’t think I have the time right now!".