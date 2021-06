Scarlett Johansson protagonizará live action “Tower of Terror” de Disney+

ESTADOS UNIDOS.- The Tower of Terror es uno de los juegos más emblemáticos dentro del parque de Disney y desde hace tiempo corre el rumor de que la franquicia desea convertir la atracción en alguna película, pero ahora todo indica que la adaptación finalmente se hará realidad.

Tras la revelación de que Scarlett Johansson se despide temporalmente de Marvel con su personaje de Black Widow, ahora surge la noticia sobre la actriz como la próxima protagonista, y además productora, para el live action de la Torre de Terror inspirado en el hotel embrujado de Disneyland.

El juego del parque de Disney consiste en un elevador de 13 pisos donde te conviertes en un simple pasajero, el viaje podría empezar lento pero en cuestión de segundos te deja caer frenéticamente y experimentar la adrenalina; inspirado en la serie de The Twilight Zone. La atracción presenta a un narrador espeluznante (Rod Serling) que acompaña a los visitantes durante el hotel que parece estar embrujado, éste edificio se inauguró en 1994 para luego instalarse en Disneyland 10 años después con una versión más adecuada para el parque de diversiones, en Orlando cuenta con 60 metros de altura, mientras que en Anaheim 55 metros.

Todavía no se han revelado muchos detalles sobre La Torre de Terror, pues al ser un proyecto reciente, algunos datos no se han confirmado y la trama de la próxima película se mantiene en secreto hasta que se pueda asegurar la información. De momento, según el reporte del sitio Collider, “Tower of Terror” contará con la participación de Josh Cooley para escribir el guión junto con Johansson, mientras que la intérprete de "Lucy" producirá la película a través de su compañía “These Pictures” en colaboración con Jonathan Lia.

Collider aseguró que Johansson tiene la premisa de 5 personas que visitan un hotel elegante de cinco estrellas y que al acceder al elevador serán alcanzados por un rayo que los hará desaparecer de manera misteriosa.

“Tower of Terror” ya tuvo una adaptación televisiva en 1997 protagonizada por Steve Guttenberg y Kirsten Dunst, ésta cuenta con la misma trama que presuntamente la actriz de 36 años tiene planeada para la nueva adaptación de Disney+.