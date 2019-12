Sarita Sosa habla sobre el ''odio'' que se ha generado en México sobre ella

CIUDAD DE MÉXICO.- El fallecimiento de ‘El Príncipe de la Canción’ José José, continúa generando controversia, y es que con su muerte salió a relucir la mala relación familiar que existía entre sus hijos, con Sarita Sosa convirtiéndose en la más comentada.

Ahora, a casi tres meses del lamentable día, la hija menor del cantante rompió el silencio y comentó cómo se siente tras ser rechazada por México e incluso con el hecho de que se realizara una piñata con su imagen.

“Oh por Dios, jajaja eso me da risa en realidad, obviamente es un tipo de bullying pero a mí personalmente no me afecta”, relató en entrevista con ‘Suelta la Sopa’.

La joven continuó hablando en referencia a su situación con el país y lo que ella creía que en realidad había pasado.

“Yo siento que es una situación que obviamente no tenía que pasar porque igual están juzgando sin saber, al menos de mi parte no hay resentimiento porque también es mi país”, aseguró.

Por otro lado, Sarita negó que tuviera secuestrado a su padre en Estados Unidos, así como haber alterado su acta de defunción y además confesó que no tiene prisa por cobrar las regalías de la música de José José, ya que todo lleva su tiempo.