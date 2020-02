Sarita Sosa dispuesta a realizarse prueba de ADN con Manuel José

CIUDAD DE MÉXICO.- Los hijos de José José continúan generando polémica, y es que ahora se habla de Manuel José, el cantante colombiano que asegura ser hijo del Príncipe de la Canción pese a que ya salió negativa una prueba de paternidad a la que el famoso aceptó acudir.

José Joel ha dejado en claro no tener muy buena relación con Manuel e incluso se nota cierta enemistad, puesto que ahora el primogénito lo retó a que se hiciera una prueba de ADN con él para demostrar que es mentira lo que dice.

Por su parte Manuel José no aceptó pero agregó que con quien sí se haría dicho estudio es Sarita Sosa.

Luego de darse a conocer tal noticia, Luis Ernesto Berríos, vocero de Sosa, expresó que Sarita estaba dispuesta a hacerse la prueba de ADN con Manuel José.

"Ella no lo conoce personalmente, pero no tiene nada en contra de él y ella no tendría ningún problema en hacerse la prueba de ADN si él le solicitara", afirmó.