¿Sara Salazar tenía relación con Pablo Escobar?

MIAMI, Florida.- La viuda de José José, Sara Salazar, ha sido señalada en varias ocasiones de haber tenido un pasado oscuro, en la que la relacionan con el narcotraficante colombiano, Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Sara Salazar y su hija Sarita, han sido una de las personas más criticadas en México y otros países de Latinoamérica por su actuación en contra de los hijos mayores José Joel y Marysol Sosa, tras la muerte del príncipe de la canción.

En “Chisme No Like”, se reveló que Sara Salazar había tenido una relación con uno de los colaboradores de Pablo Escobar e incluso su hija Monique, fue producto de esos encuentros.

Sara Salazar lució devastada durante el funeral de José José

Según declaraciones de José Joel, Sara Salazar y sus hijas antes de conocer a su papá vivía en la opulencia y eso lo supo al ver unas fotografías que daban crédito de eso.

“Ya lo sabíamos, pero por respeto a mi papá no se sabía nada. Tampoco creas que eran tantas fotos, eran dos o tres donde había caballerizas, había establos, campos grandotes y demás. Nosotros respetábamos. Hasta el momento, Celine y Monique al día de hoy no tengo problemas, no las he visto, pero siguen siendo mis hermanas, caramba”, externó el cantante a través de Youtube el 23 de enero de 2020.

El año pasado, también el hijo mayor de José José, había declarado que había algo turbio con los padres de Celine y Monique, y era un tema que no se trataba en la familia.

Hace unos días, Sarita Sosa compartió fotografías inéditas junto a sus padres para recordar el primer aniversario de su fallecimiento.