Sara Maldonado sorprende con foto semi desnuda, desbordando sensualidad, en una alberca de hotel

EL PESCADERO, Baja California Sur.- Sara Maldonado sorprendió a sus seguidores mostrándose “casi como Dios la trajo al mundo”, dentro de una alberca de un reconocido hotel de Baja California Sur.

Fue en su cuenta de Instagram que la actriz, de 41 años de edad, dejó boquiabierto a más de uno, al derrochar sensualidad en una de sus fotos donde aparece sin ropa, dentro de una alberca del hotel “El Perdido”, ubicado en El Pescadero, de Baja California Sur.

Ahora estoy perdida”, escribió la actriz, haciendo referencia al nombre del hotel.

La fotografía no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes la llenaron de halagos y buenos comentarios, resaltando la belleza inigualable con la que cuenta y de la cual siempre se ha caracterizado.

“Gozosa”; “Te ves muy bien”; “Hermosa, princesa, sirena”; “Muñequita más divina”; “Wow, hermosa”; “Guapísima”; “Eres única, te amo”; “Ojitos hermosos”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Algunos de sus compañeros y amigos del medio reaccionaron positivamente ante la publicación de la actriz de “Corazones al Límite”, entre los que se encontraron el cineasta Manolo Caro, Fabiola Campomanes y Erik Hayser, con quien protagonizó la serie “Camelia La Texana”.



¿Sara Maldonado se sometió a una cirugía plástica?

En julio pasado, Sara Maldonado compartió con sus fans que se sometería a una cirugía plástica, que consistía en realizarse una lipoescultura para retirarse el exceso de grasa en su espalda y se retiraría los implantes de seno que se había puesto hace más de dos décadas.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar. Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos… por recomendación de los médicos me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla, me van a quitar los gorditos”, explicó en sus redes sociales.

También podría interesarte: Sara Maldonado muestra los resultados de su liposucción.

Luego de varias semanas de haberse hecho sus “arreglitos”, la protagonista de “El Juego de la Vida” presumió su figura en su cuenta de Instagram y recibió buenas críticas al respecto, después de lucir espectacular en traje de baño.