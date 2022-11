Sara Maldonado ha llamado a las mujeres a no sentirse culpables cuando sufren una infidelidad.

Sara Maldonado narró sobre la violencia que vivió en su anterior relación sentimental durante la nueva temporada de Mujeres Asesinas, proyecto en el que participa.

Durante su reciente encuentro con la prensa, la actriz señaló que no se percató de los episodios violentos de los que era víctima en su relación, a tal punto que creyó ser responsable de esta situación.

Lo más importante es no sentirse culpable porque te sientes culpable, salirte de estar aislado porque lo que haces es aislarte, buscar ayuda y hay muchos grupos y muchas fundaciones que te pueden ayudar, son miles de mujeres, entonces saber que no estás sola y que puedes salir. No tener miedo”, dijo la intérprete de 42 años.

Posteriormente, Maldonado pidió no normalizar la violencia contra la mujer: “Está muy normalizada la violencia y no tienes que terminar con golpes”, subrayó.

En noviembre del 2020 Sara sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram que estaba pasando por momentos difíciles, pues luego de haber perdido un bebé, resultó positiva de coronavirus, además de que en estado de confinamiento su pareja, Juan Sebastián Ávila, le fue infiel.

“Perdón por descargar mi coraje aquí pero no se vale que alguien que le diste todo tu amor, llegue a hacerte algo así en un momento tan vulnerable. Gracias por tu odio Juan Sebastián Ávila. Perdí a mi bebe y me tuvieron que meter al hospital para hacerme un aborto y al otro día se fue a trabajar y me quedé sola en una profunda depresión. La justificación es que le ofrecieron un pase de coca y rejunta que era ketamina.. ¿Y a cog*r no? Mientras, yo encerrada por COVID”, escribió la actriz en sus historias.