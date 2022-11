Natanael Cano: "Dejen de educar a sus hijos para ser empleados"

Tijuana, Baja California.- Natanael Cano arremetió contra el sistema educativo e invitó a los padres de familia a cuestionarse sobre la educación que reciben sus hijos.

El sonorense interrumpió sus estudios tras alcanzar fama en el mundo musical e invita a los papás de los estudiantes a que no se conviertan en trabajadores.

La principal crítica de Natanael Cano esta vez no fue contra alguien, sino hacia las escuelas del país y sus métodos para educar a alumnos.

También aconsejó a los papás permitir que sus hijos hagan lo que les apasiona y no estudiar "cosas insignificantes" en un mundo tan complicado. Resaltó que desde su perspectiva el sistema "es viejo y perdido". "Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando y me puse a estudiarme a mí mismo y aquí sigo. La escuela de la vida no falla, no termina", agregó.

Dejen de educar a sus hijos para un mundo que ya no existe. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados”

sentenció.

En semanas anteriores causó controversia al afirmar era el mexicano más famoso en este momento.