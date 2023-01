Santa Fe Klan se niega a tener novia por respeto a Maya Nazor

HERMOSILLO, Sonora.- Tras la mediático separación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor, el cantante confesó que muchas mujeres se acercaron a él desde el primer instante que se supo.

Sin embargo, ahora el cantante ha dejado claro que no le interesa ninguna relación por el momento y prefiere estar soltero para así no faltarle el respeto a Maya ni a su hijo.

“Se soltaron, pero no, todo bien, mucho respeto para la mamá de mi niño y pues aquí andamos nada más, haciendo música”, declaró el rapero en una entrevista exclusiva en el programa 'Chisme no Like'.

También mencionó que se considera 'medio guapillo' y que en el pasado no se acercaba a las mujeres por miedo al rechazo, pero, con el paso del tiempo eso fue cambiando.

Te puede interesar: Santa Fe Klan tendrá que pagar jugosa pensión a Maya Nazor tras su separación