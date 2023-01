Santa Fe Klan no descarta una reconciliación con Maya Nazor, la madre de su hijo

HERMOSILLO, Sonora.- A finales del 2022 se confirmó la ruptura del famoso cantante Santa Fe Klan y la madre de su hijo Maya Nazor al poco tiempo de que naciera su bebé.

Ante esto, ninguno de los dos ha querido dar mucha información al respecto, sin embargo en una reciente entrevista al cantante reveló que no estaría dispuesto a dejar ir de su vida a la madre de su hijo, pues piensa en una futura reconciliación.

“Ella no es mi enemiga y nunca lo será, ella es la que siempre estará ahí. En mi vida”, comentó al ser cuestionado por la relación con la madre de su hijo.

Foto: Instagram

También, detalló que sin importar si logran reconciliarse o si deciden que será definitiva su separación, van a demostrarle su mejor lado a su hijo, por su bien. “Mejor ni digo nada, pues no sé a veces son problemas personales que es mejor callar porque no sabemos que va a pasar”.

“Mi Luca es mi Luca y él siempre me verá con ella y cada vez que la vea estaremos bien porque no sé cuán parcial es el otro, nosotros… La conocí y hablamos y nos reímos como si estuviéramos juntos, fue genial, tal vez como, no sabemos qué va a pasar, Luca es demasiado chiquito y no sabemos qué pasará, y qué pasará después”, finalizó.

Recordemos que fue una separación muy mediática y que hubo muchas especulaciones de la razón de la ruptura, sin embargo, no se ha confirmado nada hasta el momento.

