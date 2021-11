Sandra Echeverría denuncia discriminación en el regional mexicano

Ciudad de México.- La actriz Sandra Echeverría reveló que el ser cantante de regional mexicano le ha costado bastante, ya que distintas personas no creen que tenga la capacidad por su aspecto físico.

Siempre canté ranchero, me han visto en baladas porque como siempre me quisieron meter hacia el pop, porque me veían perfil de no ranchera, pero la verdad es que canto rancheras desde que tengo 9 años, amo la música regional mexicana, la quiero defender hasta el final”

Reveló la también actriz en entrevista para el programa Venga la Alegría.

De igual forma, la cantante dijo que, el no tener un apellido de renombre dentro del género musical, genera en algunos cierta desaprobación y dudan de su talento.

Ni Fernández ni Aguilar

“Y luego me dicen ‘es que tú no eres Fernández, tú no eres Aguilar, ¿entonces por qué quieres cantar ranchero?’, y yo digo ‘bueno, no tengo que justificarlo, soy mexicana’. Sí ha sido complicado porque la gente me dice ‘pero ¿tú por qué?, pero si no vienes del rancho’”, detalló.

Conjuntamente, la esposa de Leonardo de Lozanne indicó que en este género el sexo predomintante es el masculino. “Que es un medio para hombres yo creo que totalmente, yo ahora que estoy viviendo la música regional mexicana de repente voy a festivales de música en donde no hay una sola mujer, o de repente estoy yo y alguien más por ahí, pero es un género que está súper, súper dominado por el hombre”.

Por este motivo, Sandra manifestó que no le importa mantenerse alejada de los foros de televisión, pues por lo pronto le dará prioridad a la música.

“Entonces nos toca doblemente estar tocando puertas y ser necios, y estar demostrando, lo cual de repente es bastante pesado. Yo decía el otro día, tengo una trayectoria de 20 años y sigo teniendo que demostrar, y sigo teniendo que pasar obstáculos, y tengo tanta pasión por la música que no me importa y aquí estoy picando piedra y empezando de cero”, concluyó.