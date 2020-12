Leo de Lozanne aclara presunta infidelidad de su esposa Sandra Echeverría

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante y presentador de televisión Leonardo de Lozanne habla por primera vez sobre cómo enfrentó el rumor que relacionaba sentimentalmente a su esposa, Sandra Echeverría con Mauricio Ochmann, ex pareja de la actriz Aislinn Derbez.

La polémica surgió a partir de que la hija del actor Eugenio Derbez anunció su separación de Mauricio Ochmann. Sandra Echeverría fue señalada en redes sociales como la "tercera en discordia" luego de que ella como Ochmann compartieron imágenes juntos durante el rodaje de su último largo metraje.

En una reciente entrevista para Televisa, el cantante aclara dicho chisme, donde se afirma que su esposa es la causante de la separación entre Ochmann y Derbez, dejando en claro que: "Ahora con las redes sociales como que todo se multiplica. Mau y Sandra hicieron una película y justo fue cuando ellos tenían estas situaciones matrimoniales, entonces, como que la gente... ya va demasiado rápido la información y es muy fácil que se confundan y se hizo más grande de lo que era y obviamente no era nada", dijo Leonardo.

A menos de un año de que saliera a la luz ese rumor, el vocalista de Fobia tomó con humor que se relacionara a Sandra con un amigo suyo. "Yo la verdad soy muy light con eso y no le hago caso, si le haces caso lo haces más grande y hay gente que disfruta mucho y se mete. Yo, la verdad, ya no estoy para esas cosas, me da mucha flojera y me da risa a veces porque digo 'Wow, qué eficientes son'", agregó el músico de 49 años.

Incluso, reveló que habló con Mauricio Ochmann sobre el tema. "Me encontré una vez a Mau y me dijo 'Oye, cómo ves este rollo'. Son cosas que pasan y eso que nos va muy bien a nosotros. Hay parejas que andan en 24 escándalos al mes", comentó en entrevista para el programa Hoy.

Hace unos meses, Sandra Echeverría explicó las razones por las que le molestó que la relacionaran sentimentalmente con su compañero y cómo tomó su esposo esta noticia y detalló la increíble relación que mantiene con Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.