Sandra Bullock recuerda cómo fue estar desnuda frente a Ryan Reynolds

ESTADOS UNIDOS.- Durante una entrevista, la famosa actriz Sandra Bullock hizo mención de una de las películas románticas favoritas de muchos, se trata de "La Propuesta", la cual protagonizó al lado de Ryan Reynolds.

La trama consiste en Margaret, una influyente editoria de Nueva York que destaca entre otros por su fuerte caracter y por ser odiada entre sus empleados que no soportan su actitud, pero solo se sale de control cuando a punto de ser deportada a Canadá y, para evitarlo, declara que está comprometida con su ayudante Andrew.

Él estará dispuesto a participar en la farsa, pero su jefa deberá cumplir con ciertas condiciones si quiere que su plan salga a la perfección y permanecer en Estados Unidos.

Para esta reconocida película lanzada en 2009, los actores tuvieron una escena sin ropa que provocó las risas de los espectadores. Y es que el personaje de Bullock se resbala mientras está buscando una toalla para secarse y de pronto se topa con Andrew, quien se había quitado la ropa para darse un baño luego de salir a correr.

La actriz recordó este momento entre risas, aunque admitió que fue bastante incómoda porque ambos se conocen desde que eran adolescentes, además de confesar que tuvieron un accidente durante la grabación.

Tuvimos que hacer la escena desnuda ese día y Anne Fletcher, nuestra directora que es simplemente increíble, es genial. Así que tuvimos un set cerrado, lo que significa que no se permite a nadie estar allí, solo el cabello y el maquillaje se desvanecen y Ryan y yo tenemos estas cosas de color carne pegadas a nuestras partes íntimas, mi cabello está estratégicamente sobre los pezones y el pequeño, ¡no pequeño, en absoluto! ¡No miré!", recordó Sandra Bullock.

Durante el podcast About Last Night, la actriz indicó que las partes íntimas de Ryan Reynolds estaban "atascadas" para que permanecieran en su lugar, pero una vez que cortaron la escena no se podían mover y él estaba de espaldas con las rodillas arriba, mientras que su compañera se encontraba en el suelo descansando sobre sus rodillas en espera de que los ayudaran.

"Entonces escucho a Anne Fletcher desde la oscuridad decir: '¡Ryan, podemos ver tu saco de pelotas!' Yo estaba como, '¡Oh Dios!' porque quieres mirar hacia abajo, pero yo estaba como, 'No mires hacia abajo. No mires hacia abajo'. ... Todos en la oscuridad se dieron la vuelta para ver si podían encontrar un monitor. Yo estaba como, 'Anne, hay una manera de presentar esa información ...', expresó entre risas.

Para concluir con la entrevista, la actriz mencionó que no quería mirar 'su asunto' porque eran muy amigos y no quería estropear la buena relación que tienen desde que son adolescentes.

Y sobre la escena, Sandra Bullock indicó que aceptó hacer la escena junto a Ryan Reynolds por ser algo divertido y porque sabía que sería algo "humillante" y para nada sexy: "¡Simplemente no tiene sentido! Fue por esa razón, con un amigo en quien confiabas cómicamente y en cuanto a seguridad, sabía que estaba en el presencia de seguridad".