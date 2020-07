La fiesta de Jennifer Aniston a Sandra Bullock en tiempos de pandemia

HOLLYWOOD.- Durante los últimos meses de confinamiento debido a la pandemia por el Coronavirus, Jennifer Aniston ha sido una de las celebridades que ha seguido cautelosamente todas las recomendaciones de seguridad y salud, entre ellas, pasar el menor tiempo posible en el exterior y resguardarse en su domicilio, inclusive en sus pocas apariciones en redes sociales, ha hablado de la importancia de portar el cubrebocas o mascarillas faciales.

De las mejores amigas en Hollywood son Jennifer Aniston y Sandra Bullock.

Sin embargo, pese a la alerta sanitaria, la actriz no pudo dejar pasar por alto el cumpleaños de su amiga Sandra Bullock , quien cumplió 56 años el pasado 26 de julio. A pesar de lo complicado que puede resultar cumplir años en medio de una pandemia mundial, Bullock tuvo la fortuna de poder celebrarlo en compañía de sus amigas y buenos colegas.

A través de sus stories de Instagram, Aniston compartió algunos detalles de la pequeña reunión que sostuvo en su casa en honor a su gran amiga. Si bien, la celebración de Sandra no pasó desapercibida, la anfitriona no escatimó en medidas de seguridad y sencillez, pues contrario a lo que se pudiera imaginar, ellas optaron por reunir a pocos invitados quienes disfrutaron de bocadillos con vino en honor de la festejada.

Un selecto grupo de amigas reunió Aniston para celebrar a Sandra Bullock.

“Celebramos a nuestra chica tomando la distancia física adecuada y con mucho amor”, escribió Jennifer Aniston sobre la foto. “Feliz cumpleaños, Sandy. ¡Te amamos!”, agregó la protagonista de la serie ‘Friends’, sobre una imagen que compartió en sus Instagram Stories.

Entre las asistentes a la pequeña reunión también se encontraron Courtney Cox, Sarah Paulson, Holland Taylor y Lisa Kudrow, quienes también aparecen en la fotografía portando su cubrebocas.

En febrero del año pasado, Jennifer Aniston cumplió 51 y Sandra Bullock le hizo una entrevista para la revista Interview, donde Jennifer confirmó que estaba en la mejor época de su vida, incluso revelaron que se conocieron por un exnovio en común, el actor Tate Donovan.

El inicio de la entrevista fue más una conversación entre amigas y culminó con la vez que ambas estrellas se conocieron. “Estoy tratando de acordarme del año de los Globos de Oro, en ese pequeño restaurante. La CAA (Agencia de Artistas Creativos, por sus siglas en inglés) siempre tiene esa fiesta”, comenzó Aniston. “Sí, y nos presentó nuestro ex novio. Y digo ‘nuestro’ porque tú y yo tomamos una parte de este ser humano”, añadió Bullock.

Entonces, Sandra eligió seguir con la segunda vez que se encontraron, en la boda de su amigo Lorenzo. “Te envié una nota y tú me enviaste un trago”, contestó Aniston. “Te lo envié y me acuerdo que lo hicimos varias veces en la noche. Si no me equivoco, esa fue la primera vez que me emborraché contigo”, contestó Bullock.

Desde entonces, admitieron, ninguna de las dos volvió a beber whisky. “Tantos años después y aquí seguimos, y nos llevamos tan bien ahora. ¿Por qué nos tomó tanto conectar?”, se cuestionó la actriz de ‘Gravity’. “Creo que todo sucede en su propio tiempo y creo que, por cualquier razón, la vida tenía que pasar como pasó en nuestros mundos de la forma en que lo hizo”, reflexionó Aniston.