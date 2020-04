San Diego Comic Con… ¿Hasta 2022?

Aún sin ser oficial la cancelación del San Diego Comic Con 2020, que está programada para realizarse del 23 al 26 de julio, se especula que la convención de cómics y cultura pop más grande de todo el mundo podría posponerse hasta 2022.

Esto luego de que Associated Press diera a conocer a través de Twitter que Gavin Newsom, gobernador de California, está ponderando la posibilidad de que no se realicen eventos a gran escala en el estado durante lo que resta del año e, incluso, en 2021. Esto último significa que la Comic Con de San Diego no podrá realizarse este año, ni tendrá la posibilidad de organizarse una edición para el año que viene.

Gavin Newsom aseguró que no planea llevar a cabo eventos de gran escala hasta que se consiga la inmunidad colectiva o una vacuna disponible para el coronavirus. Según los expertos, ésta última podría estar disponible entre 12 y 18 meses más.

Actualmente, el Centro de Convenciones de SAN Diego, donde se realiza el Comic Con- fue adaptado como un centro de emergencia para la población vulnerable de la ciudad ante el coronavirus.

Hasta este momento, la organización del Comic Con no se ha pronunciado al respecto.