Samo sustituirá a Yahir en "Jesucristo Súperestrella"

Ciudad de México.- Samuel Parra Cruz mejor conocido como Samo, se estrenará en el teatro musical en 2020 como parte del elenco de "Jesucristo Súperestrella". El cantante sustituirá a Yahir, quien deja su papel para comenzar en "Hoy no me puedo levantar".

El personaje que interpretará Samo es el del mejor amigo de Jesucristo: Pedro. “Fue Erick Rubín el que me marcó para este papel y le agradezco mucho que me haya considerado porque cuando algo es para ti no hay manera de que te lo quiten y es que de hecho me había tomado en cuenta desde el inicio de esta obra pero lamentablemente no se dio", contó el cantautor en entrevista con EL UNIVERSAL.

El veracruzano recuerda que antes de que iniciara la puesta en escena, él adiciono para hacer el rol de Annás, pero no lo obtuvo.

"Ese papel estaba fuera de mi registro vocal entonces hice la audición, pero yo les dije desde un principio que no estaba dentro de mi registro y me dijeron 'tú hazla a ver cómo queda', al final la verdad que no era para mi tesitura y no pasó nada pero ahora regreso con otro papel y sí creo que es el destino, me toca ponerme frente a frente con ese temor de la comedia musical".

Será la primera vez que el exintegrante de Camila participe en teatro por lo que para prepararse se ha reunido con el director y practica todos los días, aun así se siente temeroso de desempañar todos los requerimientos.

"El mayor reto es sumergirme en el personaje y en la historia porque es algo que nunca antes he hecho, es distinto cantar una canción y ya pero aquí hay que entrar en el papel, entender quién es el que está en el escenario, que no es Samo, es Pedro, es el amigo, el que traiciona y se arrepiente al final; a todo eso le sumas los trazos que tienes que aprenderte sobre donde tienes que pararte y el estar cantando y cuidar las notas", detalló.

Por el momento Samo aún no se ha reunido con el elenco para ensayar ni ha visto la obra más que en video pero luego de sus últimas presentaciones como solista comenzará de lleno con las preparaciones de la puesta, donde se estrenará en enero.

Entre los cambios que vienen en su vida, además de "Jesucristo Súperestrella", también experimentará en la música con nuevos ritmos ya que hará una colaboración con la reggaetonera puertorriqueña Ivy Queen.

"Hay que saber evolucionar con la música, estamos en un momento de cambios, de transformación, de evolución en la música, si tienes las

herramientas y lo puedes hacer, hay que atreverse; creo que el pop está cambiando el sonido y entonces hay saber abrazar la música como viene haciendo las cosas con calidad y responsabilidad", aseguró.