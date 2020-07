Samo está listo para dar concierto a distancia

Aunque pareciera que esta cuarentena está a punto de terminar, lo cierto es que los espectáculos en vivo no tienen una fecha concreta para volver a la actividad, por lo que cada vez hay más opciones de entretenimiento para que la gente disfrute sin salir de casa, entre ellas el concierto live streaming que el cantautor Samo ofrecerá el 25 de julio desde el escenario del Pepsi Center.

"Acepté feliz esta invitación, porque creo que como familia artística hay que unirnos y hay que sumar para poder comunicarle al público que hoy por hoy, es la manera que los artistas podemos tener la oportunidad de compartir con ellos música y de que ellos puedan tener conciertos".

Samo señaló que es un show en forma, donde él estará acompañado de todos sus músicos y la producción que se necesita para una presentación como ésta, aunque sólo estará el personal mínimo de staff, tomando las medidas necesarias de protección que recomiendan, todo desde el escenario del Pepsi Center.

"Pepsi Center y REMM (una iniciativa para la reactivación del entretenimiento y la música en México) son un equipo de trabajo muy profesional, por lo cual tenemos bajo control todo lo profesional como el audio y la transmisión, para tener la calidad de la imagen y el sonido bajo control, porque a pesar de no ser presencial para el público será una experiencia y totalmente cuidada, tendrá la calidad necesaria para que el público lo pueda disfrutar".

El elegir el repertorio no fue fácil para el cantautor, porque tiene muchas canciones que le gustaría incluir, pero quiere tener un set list muy bien preparado porque no será el único concierto que haga de esta forma, por eso está eligiendo temas que han demostrado tener buena conexión con el público y otras que quiere que escuchen, como su nuevo sencillo "No voy a morir de amor", que será lanzado el 24 de julio, un día antes de la presentación.

"La voy a cantar en este show, la voy a estrenar, es un tema muy bonito, un tema rítmico con un toque de pop urbano y al final trae mucha pasión, porque habla del desamor, tienen un tinte como muy mexicano en cuanto cómo curamos el desamor los mexicanos, ojalá les guste".

Además de llevar buena música a la gente que está a la distancia, para Samo es importante realizar esta presentación porque es un concierto con causa, ya que lo recaudado con los accesos que se vendan por E-Ticket será para una asociación que se encargada de ayudar a los adultos mayores en situación de calle.

Este concierto también servirá para apoyar la economía de las personas que viven de los espectáculos en vivo, que también se han visto afectados con los cierres de recintos para conciertos y shows en vivo.

"Es la nueva normalidad y no tenemos que ponernos a pensar tanto en eso, aunque es importante, tenemos que continuar y seguir caminando porque solo así podemos funcionar. Para mí ha sido importante el hacer conciertos no sólo por hacerlos, sino trabajo y hago conciertos para mis músicos, mi equipo de trabajo y para el público, es decir, no es un interés personal, creo que es importante pensar de manera general y no de manera individual".