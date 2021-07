“La ayuda no se presume… aquí estoy”, responde Eugenio Derbez a quienes lo critican por no hablar ante enfermedad de Sammy Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez respondió a quienes lo criticaron por no haber manifestado su sentir públicamente sobre la salud del comediante que trabajó por varios años a su lado, Sammy Pérez, y aclaró que “la ayuda no se presume”.

Fue hace apenas unos minutos que el reconocido actor de comedia, Eugenio Derbez, publicó un video en Twitter donde lamenta por lo que está pasando quien fuera su colaborador en XHDRBZ, Sammy Pérez, quien se encuentra hospitalizado de gravedad en un hospital tras dar positivo a Covid-19.

He visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco. ¡Aquí estoy! Desde el primer día, en cuanto me enteré de que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar…”, dijo.



EUGENIO TUVO UN ACERCAMIENTO CON LA FAMILIA DE SAMMY

El actor aseguró que ha tenido acercamientos con su familia a través de terceras personas, con el fin de saber qué es lo que necesitan. Incluso, aseguró dirigirse directamente al hospital en el que se encuentra su compañero, pero no es su estilo andarlo presumiendo.

“Pero aquí estoy, solamente que mi estilo es ese. Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. Entonces, para aquellos que están preocupados que si dónde estoy, aquí estoy, nada más que la ayuda, yo creo, que no se presume ni se cacarea, se da y punto”, externó.

La estrella de “De Viaje Con Los Derbez” pidió a sus seguidores que realicen una oración por la salud de Sammy para que se recupere, deseando que sea lo más pronto posible.