Sam Neill, protagonista de "Jurassic Park", abandona quimioterapia en su lucha contra el cáncer: "Estoy listo para morir"

Sam Neill, reconocido por su icónica interpretación como el arqueólogo Alan Grant en "Jurassic Park", ha dejado una profunda huella en la industria cinematográfica. Sin embargo, hoy enfrenta una batalla fuera de la pantalla al ser diagnosticado con cáncer de nivel 3 en la sangre.

El actor, de 77 años, optó inicialmente por el tratamiento de quimioterapia, pero los efectos adversos llevaron a tomar una decisión audaz.

El icónico actor, quien también destacó en otros filmes de culto como “In the mouth od madness”, de John Carpenter, y “Possession”, de Andrzej Żuławski, decidió abandonar la quimioterapia tradicional debido a los efectos adversos en su salud y la falta de resultados alentadores.

En su lugar, optó por un tratamiento experimental, enfrentando la incertidumbre que conlleva, según menciona el portal web Actitudfem.

Paralelamente, Neill compartió sus experiencias en un libro de memorias titulado "¿Ya te lo conté alguna vez?". En él, relata cómo es vivir con cáncer y explica las razones detrás de su decisión polémica.

No puedo pretender que no han sido momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros arrojaron una luz sobre la superficie de mi vida. Me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Me alegro de estar vivo," expresó en una entrevista con The Guardian.