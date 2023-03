Sam Neill: qué tipo de cáncer es el que padece el actor de “Parque Jurásico”

Universal Pictures Sam Neill interpretó al paleontólogo Alan Grant en "Parque Jurásico" (1993).

Cuando le dijeron al actor Sam Neill qué es lo que tenía, recuerda que primero pensó "Estoy mal, voy a morir", pero luego lo tomó con tranquilidad.

El protagonista de la exitosa película "Parque Jurásico", hoy de 75 años, fue diagnosticado en marzo del año pasado con linfoma no Hodgkin.

Se trata de un cáncer que en su caso era del tipo agresivo.

"Pensé que tenía que hacer algo. Y pensé: '¿Debería empezar a escribir?'", recuerda.

Al quedar incapacitado para trabajar en actuación, comenzó a usar la escritura como una distracción y así tener "una razón para pasar el día", le dice Neill a la BBC.

En menos de un año, terminó un libro con memorias de sus 50 años de carrera y cómo ha sido esta reciente etapa de su vida.

El británico ahora está en remisión y se mantiene positivo, a pesar de lidiar con una enfermedad que golpea no solo el estado físico del cuerpo, sino el ánimo de cualquier persona.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer quese desarrolla en el sistema linfático, el cual es una vasta red de vasos y glándulas diseminadas por todo el cuerpo, explica el Sistema Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés).

Forma parte de su sistema inmunológico.

Getty Images Los glóbulos blancos, que combaten infecciones, son parte del sistema linfático.

En el cuerpo, un líquido claro llamado linfa fluye a través de los vasos linfáticos y contiene glóbulos blancos, conocidos como linfocitos, que combaten las infecciones.

Pero cuando una persona padece linfoma no Hodgkin, los linfocitos afectados comienzan a multiplicarse de manera anormal y se acumulan en ciertas partes del sistema linfático, como los ganglios linfáticos, señala el NHS.

"Los linfocitos afectados pierden sus propiedades para combatir infecciones, lo que hace al paciente ser más vulnerable a las infecciones", añade.

Se desconoce la razón exacta que causa el linfoma no Hodgkin.

El síntoma más común es una inflamación sin dolor en un ganglio linfático, generalmente en el cuello, la axila o la ingle.

Este tipo de cáncer puede ocurrir a cualquier edad, pero las posibilidades de desarrollar la afección aumentan a medida que se envejece.

Existen dos tipos, el agresivo y el de bajo grado. La evolución de cada paciente depende de su caso.

En general, la mayoría de los casos de linfoma no Hodgkin se consideran muy tratables, según el NHS.

"Estoy solo interesado en vivir"

Neill notó por primera vez que tenía glándulas abultadas en el cuello cuando realizaba una gira publicitaria de la cinta "Jurassic World: Dominio" el año pasado.

Sam Neill Neill dice que algo que lamenta mucho es la pérdida de cabello.

Perdió su cabello después de la primera ronda de quimioterapia y, como cuenta en sus memorias, que cuando se mira en el espejo ve que "hay un anciano calvo y marchito allí".

"Más que nada, quiero recuperar mi barba. No me gusta el aspecto de mi cara ni un poco".

Aunque reconoce que hay "días oscuros" en su enfermedad, afirma que no tiene miedo a la posibilidad de que empeore y muera.

"Lo que no quiero hacer es dejar de vivir, porque realmente disfruto vivir", señala.

"Lo he considerado [al cáncer] como una aventura, una aventura bastante oscura, pero una aventura al fin y al cabo. Y los días buenos son simplemente fantásticos y cuando recibes buenas noticias es absolutamente emocionante".

Sam Neill Las nuevas memorias de Neill están llenas de fotos familiares.

En su libro, el actor británico termina con buenas noticias. Si bien todavía tiene que someterse a tratamientos de quimioterapia, los tumores han desaparecido.

De hecho, está a punto de comenzar a trabajar en una nueva película en Australia con la estrella de "Belleza Americana", Annette Bening.

"Lo último que quiero es que la gente se obsesione con el tema del cáncer", dice, "porque en realidad no estoy interesado en el cáncer. No estoy realmente interesado en otra cosa que no sea vivir".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.