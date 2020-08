Salvador Ibarra asegura que Martha Julia se hace la víctima

CIUDAD DE MÉXICO.- Salvador Ibarra respondió a las acusaciones de Martha Julia, luego de que la actriz revelara que está pasando por una grave crisis económica, pues además de quedarse sin trabajo, también enfrentaba la falta de responsabilidad por parte del actor, quien es padre de su hija Isabella.

Después de que la ex de Gabriel Soto confesara que Ibarra solo le está dando la mitad de la pensión para su hija menor, el histrión respondió molesto ante estos señalamientos.

“En los tiempos fueron en lo que sí me he atrasado, esa es la realidad, pero se le ha depositado a la señora”, dijo Salvador durante su encuentro con los reporteros.

Salvador Ibarra.

Acto seguido, el artista explicó que debido a la pandemia su fuente de ingresos se ha visto muy limitada. “Definitivamente no hay trabajo, tanto ella como yo estamos viviendo lógicamente de nuestros ahorros y de lo poco que está saliendo de trabajo, entonces, yo no voy a faltar a la responsabilidad, no a la obligación, porque a mi nadie me obliga a cumplir con mi hija, también ella tiene que entender que ni ella, ni yo, ni ninguna persona que nos dedicamos a esto estamos generando lo que se generaba”.

Finalmente, Salvador Ibarra despotricó contra Martha Julia y la retó a ir ante las autoridades pertinentes para demostrar que su versión es cierta.

“Que la señora de alguna manera quiera tomar la situación para justificarse y para ponerse cara de víctima, yo la verdad no quería hablar con ustedes porque ya es darle mucho a la misma cuestión, yo invito a la señora, que, en vez de hablar, y que sí tiene algo qué decir mejor lo diga donde es el camino prudente, que es en el juzgado”, concluyó.