Salma Hayek reveló que ha sufrido “bullying” gran parte de su vida por esta razón

ESTADOS UNIDOS.- Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más respetadas y reconocidas en el mundo del espectáculo, ya que es de las pocas mujeres latinas que ha llegado a Hollywood y, sobre todo, se ha sabido mantener en la industria.

Aunque pareciera que para la actriz y productora tuvo un camino fácil, no lo fue así, y eso lo platicó a la revista Variety, donde anunció que daría vida a un personaje de Marvel en el filme “The Eternals”.

La veracruzana reveló al medio que se sentía orgullosa y conmovida de haber logrado un papel de súper héroe de la empresa creadora de cómics más famosa del mundo, ya que el “defecto” del cual se han burlado durante toda su vida, hoy no le impiden alcanzar sus sueños.

Yo soy muy bajita. He sufrido bullying por ser de baja estatura durante toda mi vida. Y de repente, no importa. Eres un superhéroe en el Universo de Marvel, me conmovió", expresó Hayek.