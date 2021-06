Salma Hayek reaparece haciendo challenge de Britney Spears

CIUDAD DE MÉXICO.- Salma Hayek reapareció en redes sociales luego de revelar en una entrevista para la revista Variety que durante todo el año pasado estuvo en recuperación, tras haberse contagiado de Covid-19 al inicio de la pandemia.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana sorprendió al mostrarse haciendo un challenge del sencillo “Baby One More Time” a pesar de asegurar en días pasados que todavía no ha recuperado la energía que alguna vez tuvo por dicha enfermedad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En las imágenes, Salma luce con una playera y pants holgados en color negro junto a unos tenis blancos, y se muestra haciendo el reto al lado de varios bailarines.

Sin duda esta es una muy buena noticia para sus fanáticos, pues como se recordará, Salma contó que si no hizo público su contagio fue justamente por no preocuparlos a ellos, sobre todo porque su estado físico empeoró hasta el punto de necesitar un tanque de oxígeno.

“Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal. Yo le dije: ‘No, gracias. Preferiría morir en mi casa’”, dijo la artista de 54 años en dicha entrevista.