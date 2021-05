"Prefiero morir en mi casa": Salma Hayek libra batalla casi fatal contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Salma Hayek reveló en una entrevista a la revista Variety la batalla casi fatal que libró contra el Covid-19 al comienzo de la pandemia y tuvo que pasar meses recuperándose de la enfermedad.

“Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal”, dijo la actriz de 54 años en la nota de portada de la revista.

Dije no, gracias. Prefiero morir en casa", señaló la actriz, quien vive en Londres con su esposo François-Henri Pinault, y su hija Valentina, de 13 años.

La actriz a quien le colocaron oxígeno y fue aislada en una habitación de su casa durante siete semanas, agregó que todavía no ha recuperado completamente su energía.

En abril, Hayek finalmente volvió a trabajar frente a la cámara para filmar un papel en la próxima película de Ridley Scott, "House of Gucci".

La actriz dijo que al no ser mucho tiempo el dedicado a esta cinta “fue fácil… y el trabajo perfecto para volver a escena”.

En la entrevista, Hayek también reveló haber perdido al menos dos papeles principales en películas porque era mexicana.

“Recuerdo que hubo dos grandes comedias en las que hice una audición para el papel principal. Después, los directores me dijeron que yo era la mejor… pero en ese momento, sabían que los estudios no habrían elegido a una mexicana como protagonista".

También en el horizonte está el papel de Hayek en la próxima película de Marvel "Eternals", dirigida por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao.

“Nunca me pasó por la cabeza estar en una película de Marvel. Supongo que pensé que ese barco se había ido para mí y fue un shock absoluto… Es un poco difícil ser un héroe de acción si eres mexicano. Es muy difícil ser un héroe de acción si eres mexicana y mujer”, señaló.

La actriz pensó que era una broma, pero expresó que la peor parte de todo “es es que fui una de las primeras personas que eligieron. Tuve que mantener la boca cerrada durante tantos meses. No podía decirle a nadie. Y ya quería poder decirlo".

Hayek también espera que en algún momento del próximo año pueda ponerse detrás de la cámara para dirigir una película basada en un guión que escribió hace 17 años.

"Es un proyecto muy personal, y este es el momento adecuado", dijo, aunque se niega a dar detalles. “No podría haberse hecho hace dos años o incluso el año pasado. Es muy ambicioso. No es una película pequeña. No me rindo. Lo conseguiré".