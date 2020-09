Salma Hayek y la foto en la que cubre su cuerpo con crema batida

ESTADOS UNIDOS.- Salma Hayek compartió una foto del recuerdo en su cuenta de Instagram en donde muestra cómo de joven fue portada en una revista llamada ‘Los Angeles’.

‘’En agosto de 1996 salí en la portada de la revista Los Ángeles. Estaban rindiendo un homenaje al álbum de Herb Alpert’s Tijuana Brass "Whipped Cream & Other Delights" para un numero dedicado a los restaurantes, así que me vistieron con crema batida e incluso me pusieron una cereza en la cabeza’’, explicó la famosa.

En las imágenes se puede ver a una Salma más joven untada en crema batida mientras posa para la cámara y lame su dedo. No obstante, lamentó el hecho de que ni siquiera colocaron su nombre en la revista.

‘’Lástima que ni siquiera mencionaron mi nombre en la portada’’, escribió.

‘’Como cambian las cosas, hoy ellos quisieran poner tu nombre en grande en su portada’’, le contestó una de sus seguidoras haciendo referencia a la gran fama y popularidad que ha ganado desde entonces.

A tan sólo 2 horas de haberse publicado las imágenes, contaban con más de 53 mil likes y alrededor de 400 comentarios en donde halagan la belleza de la famosa.