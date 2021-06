Salma Hayek confesó que lloraba hasta quedarse dormida porque nadie creía en ella como actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de ser una de las cinco actrices latinas que han sido reconocidas por su trabajo por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Salma Hayek reveló que le costó muchas lágrimas para poder llegar a donde está.

En una entrevista que le realizó la revista InStyle, Salma destacó que tuvo que trabajar duro para poder llegar a Hollywood y realizar su sueño de convertirse en una famosa actriz, aún y cuando los cineastas le decían que no era buena en lo que hacía y que desistiera.

La veracruzana, de 54 años, detalló que no tenía ni para pagar la renta cuando se mudó a Estados Unidos, y aunque ya era famosa en México por haber realizado actuaciones en telenovelas, en Hollywood nadie la conocía y no la querían contratar.

Recordó que constantemente se preguntaba que si por qué nadie la contrataba y cómo le haría para pagar la renta, ya que había invertido todos sus ahorros para lograr “el sueño americano”, pero casi no lo lograba, ya que tuvo que realizar audiciones por varios años en las que siempre fue rechazada.

Mucha gente me dijo: 'No eres buena, nunca lo lograrás'. ¿Y si hubiera escuchado a esos idiotas? Los escuché. Lloraba hasta quedarme dormida, me rendía y luego volvía a intentarlo un poco, casi avergonzada de admitir mi sueño de ser actriz”, externó.