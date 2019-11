Sale ex de Geraldine Bazán en su defensa

Geraldine Bazán sigue en el ojo del huracán después de que la semana pasada entrara en una guerra de declaraciones con Gabriel Soto luego de que la actriz fuera señalada por hacerle brujería a Irina Baeva, actual pareja de su ex.

Sin embargo, ahora el ex novio de Bazán, Santiago Ramundo salió en su defensa, pues a pesar de que su romance no prosperó, sigue teniendo un excelente concepto de la actriz mexicana.

“Me parece algo que está como fuera de lugar decir eso, la verdad es que no me parece correcto que hayan puesto eso en la revista, pero bueno, no sé”, dijo al salir de la obra de teatro ‘¿Y si me caso?’.

De la misma forma, Ramundo recalcó que su relación con Geraldine está en los mejores términos. “Fue una relación muy hermosa y que duró lo que tenía que durar”, manifestó.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Santiago sale en defensa de su ex, y que además asegura que finalizó su romance con ella sin controversia de por medio.