Sale a la luz póster de "The Legend", la nueva película de Jackie Chan junto a Stanley Tong

MÉXICO.- La leyenda de las artes marciales Jackie Chan (Ride On) regresa para la secuela de su éxito de fantasía y acción de 2005 “The Myth”. El director original Stanley Tong (Vanguard) también está de vuelta, pero solo como guionista de la secuela.

Póster de "The Myth 1" en la que participo en 2005.

¿Quiénes serán parte del reparto para esta secuela?

Jackie Chan (The Foreigner) vuelve a formar equipo con el director de Hong Kong Stanley Tong (Rumble in the Bronx) para The Legend , que es una secuela de su colaboración de 2005, The Myth

Según los informes, Chan comenzó a filmar “The Myth 2” junto a la actriz Gülnezer Bextiyar, también conocida como Guli Nazha (Don't Forget I Love You) en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.

Póster oficial de la secuela llamada "The Legend", pero conocida como "The Myth 2".

¿De qué tratara esta nueva aventura de Jackie?

La película sigue a una "princesa salvaje y valiente de las regiones occidentales de China" y un "general valiente y fuerte".

En la película original, Jackie interpretó a un arqueólogo que sigue teniendo sueños recurrentes de una vida pasada, donde él es el gran general Meng Yi, quien juró proteger a una princesa llamada Ok-Soo.

Por el momento no hay tráiler ni fecha de estreno al respecto.

A continuación te dejamos con el trailer de “The Myth 1” de 2005: