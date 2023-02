Jackie Chan tiene nueva película: a sus 67 años. ¡RIDE ON!

MÉXICO.- El actor protagonizará una cinta de comedia, con toques de drama, donde además dará muestra de su amor por los animales. En donde el coprotagonista será su caballo “Chitu”.

Jackie Chan no conoce de la edad, sólo el amor a la actuación:

Definitivamente a Jackie no le interesa la edad, sólo el amor y pasión por actuar. Pues a pesar del paso del tiempo, a sus 67 años, sigue vigente en cine de acción y comedia. Ya que no tiene ningún plan de retirarse de la actuación o no conoce la palabra “retiro”. Esta vez viene grabando su siguiente película. Lo último que se supo del actor fue que en el 2020 lanzó Vanguard, trama de acción que permitió ver una vez más sus habilidades en acción.

Sinopsis de la película:

En el filme, Chan interpreta a un artista marcial llamado Lao Luo, quien todavía tiene un vínculo profundo con su caballo de acrobacias, Chitu. Cuando se encuentra con problemas de dinero y sus deudores amenazan con llevarse a su compañero, Lao Luo se embarcará en un viaje a través del país para pedir ayuda a su hija (Liu Haocun) y su novio (Guo Qilin). De acuerdo a Variety, la cinta será una comedia conmovedora sobre el amor de un hombre por su caballo y sobre el desarrollo de la amistad entre un ser un humano y un animal.

Dos meses les tomo la grabación de esta nueva película:

El rodaje de Ride On comenzó en septiembre y culminó su filmación el pasado jueves 11 de noviembre de 2022. Según el informe del medio especializado, la producción celebró el fin de rodaje en una gran fiesta, la cual incluyó un regalo para el caballo coprotagonista.

Llegará este 2023 a todo el mundo pero aún sin fecha de estreno:

Sobre su fecha de estreno, Alibaba Pictures no ha anunciado una fecha oficial, pero Variety compartió que tiene previsto que llegue a principios del 2022 a salas de cine de China. Mientras que para Latinoamérica y el resto del mundo se confirma para este año. Por el momento no hay fecha de estreno por lo que seguimos a la expectativa.

 

¿Dónde aprendió artes marciales Jackie Chan?

Desde el año 1961 y hasta 1971, Jackie estudió artes marciales, música y danza en el Chinese Opera Research Institute. En 1962, a la edad de ocho años, debutó en el cine interviniendo en la película Big and little wong tin bar.

A pesar de sus años, Jackie Chan protagonizará la película Ride On con una nueva historia de comedia, acción y un caballo, donde nos encontraremos con una nueva aventura para este 2023.

Esta misma semana, se presentó la fecha oficial para China, acompañada con un pequeño tráiler promocional que deja entrever que película nos llegaremos a encontrar.

Jackie Chan in The Fearless Hyena (1979)

¿Quiénes conformarán parte del reparto para esta película?

Como ya hemos dicho anteriormente, Jackie Chan será el encargado de protagonizar Ride On interpretando a Lao Luo. También contaremos en el reparto con Yu Rongguang (The Karate Kid), Andy On (Mad Detective), Haocun Liu (Si Hai), Xiao Shenyang (Detective Chinatown) y Qilin Guo (Joy of Life).

Por otro lado, Larry Yang será el director y guionista principal de esta nueva producción. Las compañías productoras son Alibaba Pictures (Nezha: El renacer de un dios) y Beijing Hairun Pictures Company (Love Education).

