Sacerdote afirma que fue al infierno y usaban música de Rihanna como tortura

ESTADOS UNIDOS.- Todos los fanáticos de la música se llenaron de alegría cuando Rihanna fue anunciada como la encargada del medio tiempo del Super Bowl 2023, pues posee uno de los más grandes repertorios de éxitos. No obstante, parece ser que no todos piensan lo mismo, pues un sacerdote afirma haber ido al infierno y ser torturado con la música de la cantante.

Gerald Johnsona, sacerdote en el estado de Michigan, Estados Unidos, publicó un video en su cuenta de TikTok (@geraldajohnson1) en el que relata que en 2016 sufrió un paro cardiaco que lo llevó a tener una experiencia cercana a la muerte. Y que, mientras tanto, su alma se fue al infierno.

Durante el testimonio, Johnsona declaró que pudo ser testigo de "escenas inimaginables de tortura y dolor", en las que demonios esclavizaban a humanos en presencia de criaturas grotescas, como un "hombre caminando en cuatro patas como un perro y siendo incinerado de cabeza a pies".

Todo parece indicar que "Umbrella" de Rihanna es una sensación en el inframundo

A pesar de las sádicas y violentas imágenes descritas, el religioso reveló un último dato que conmocionó a los usuarios de la plataforma, pues reveló que los métodos de tortura venían con un peculiar soundtrack incluido.

Había una sección en el infierno en la cual estaban tocando música y era la misma música que escuchamos en la Tierra pero interpretada por demonios. Sé que en la Tierra muchas letras de canciones están inspiradas en demonios... Ellos (los cantantes) se ponen en contacto con demonios para recibir letras con el propósito de controlar a los humanos. Escuché letras como "Don't worry be happy" o "Under my umbrella", y cada canción es un tormento para tí", confesó el sacerdote.

Los internautas no pudieron evitar soltar una risa tras imaginar que, incluso en el infierno, la intérprete de "Needed Me" posee un grupo de seguidores en forma de demonios, pues pues las letras mencionadas pertenecen a las canciones "Don't Worry Be Happy" de Bobby McFerrin y "Umbrella" de Rihanna.

Los comentarios burlescos y ocurrentes no tardaron en llegar, con joyas como "ella es una leyenda incluso en el infierno. El reinado de Rihanna no da tregua", "suena como si en realidad estuviera en el cielo" o "esperen, ¿qué hizo el sacerdote para ser enviado al infierno? Mantengamos el foco, lol".