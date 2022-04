Sabrina invita a Belinda y Bella de la Vega a realizar contenido erótico

Ciudad de México.- La artista Sabrina Sabrok se ha mantenido dentro del entretenimiento para adultos a sus más de 50 años, por lo que ahora comenzó con la invitación a figuras del espectáculo.

En su reciente encuentro con la presa de la CDMX, Sabrina contó que le habría escrito a Belinda para colaborar “Sí, pero fue porque eso que necesitaba… que tenía muchas deudas, y eso”.

Aunque la respuesta de la cantante jamás llegó: “No, obviamente que no, pero es que hay gente que no, que es más inhibida, obviamente que no va a aceptar ese tipo de trabajo”.

Pese a este resultado, la artista no tuvo reparo en decir el tipo de trabajo que haría con Beli si ella aceptara. “Ya sabes… todo”, contestó con una gran sonrisa.

Se le propone a Bella de la Vega

Al momento de hablar de Bella de la Vega las cosas fueron distintas, especialmente porque es ella quien ha mencionado para trabajar juntas.

Trato de hacer contenido nuevo todo el tiempo, ahora por ejemplo esta chica que quiere hacer contenido conmigo, Bella de la Vega, pues le voy a decir que sí la verdad, porque todo lo que venga así, innovador, mejor”

Contó Sabrok.

Aunque generalmente ha trabajado con mujeres más jóvenes, la actriz manifestó que ha decidido unirse con ella por las cosas que pueden hacer juntas.

“Tiene mi edad, pero bueno, la cuestión es que no importa la edad, lo importante es que sea atrevida, que quiera generar contenido para ella, yo creo que se ve bien”, destacó.

Finalmente, sobre el contenido que haría con De la Vega, Sabrina dijo: “que sea un lesbian y a todo, que hagamos todo, que sea completo”.