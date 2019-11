Sabrina Sabrok está deprimida porque no le gustó el tatuaje que se hizo en su cara

TEXAS.-La estrella porno, Sabrina Sabrok, no sabe qué hacer porque se hizo un tatuaje en su cara y no le gustó. Dijo que está arrepentida y muy deprimida.

“Este es el tatoo que me hice ayer pero no me gustó. Lo decidí apurada y dije bueno está bien, este. Hoy me levanté a la mañana y dije qué hice. Estoy superdeprimida, no pude dormir en toda la noche. Me lo quiero arreglar, ahora no sé que hacer. Es la primera vez que me hago algo que no me gusta; me hice miles de cosas en el cuerpo y justo el de la cara no me gustó”, comentó muy angustiada en un video para Radio Mitre.

La cantante indicó que el tatuaje lo había decidido hacer para celebrar que cumple 50 años, pero ahora busca cómo arreglar esa marca.

Al preguntarle cómo le hace para lucir tan joven y radiante, la polémica modelo dijo contundente que tiene un “pacto con el diablo”, sin contar las más de 50 cirugías estéticas a las que se intervino.

Cabe recordar que Sabrok se hizo otros tatuajes demoniacos y satánicos en su rostro recientemente.

“Es un pentagrama, tiene también una viuda negra, una luna, estrellas. Me quise hacer símbolos satánicos porque va conmigo con lo de la brujería, con el culto que es LegiónSabrok.com, y pues esto me cubre toda la parte derecha de arriba de la cara, y ahora me quiero hacer más tatuajes en la cara”, contó en exclusiva para el portal Infobae.

Asimismo, la actriz pornográfica aseguró que entre sus planes está cubrirse todo el cuello, “hacerme las palmas de las manos, tener una imagen súper fuerte que nada que ver con 20 años atrás”.

Este trabajo se lo fue a realizar a California, en Estados Unidos.