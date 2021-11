Sabrina Sabrok está a favor del hijo de Yahir en su decisión de ser actor para adultos

CIUDAD DE MÉXICO.- Sabrina Sabrok se ha distinguido por ser una de las figuras más polémicas del espectáculo y en esta ocasión salió a ofrecer su apoyo a Tristán Othón, el hijo mayor de Yahir.

Y es que hay que recordar que hace un par de semanas el joven dio a conocer que se lanzaría como actor porno y que no dejaría el alcohol, situación que evidentemente ha afectado al cantante sonorense.

Durante una entrevista del programa ‘Chisme No like’, la argentina, quien también realiza ese tipo de contenido, decidió mandarle un mensaje al joven, para que siguiera sus sueño y se dedicara a lo que le gusta.

Sabrina le recomendó a Tristan que mejor no esperara la aprobación de su padre, debido a que ya tiene su mayoría de edad y que si ya no depende de él económicamente, está en su derecho de hacer lo que a él le gusta.

El mensaje que le daría es que no le pida permiso a su papá, si ya es mayor de edad y no depende económicamente de él. Que siga haciendo sus cosas, lo tiene que hacer porque es lo que le gusta y si no el día de mañana se va a arrepentir”, agregó.

Además la modelo reveló que aunque no le guste a Yahir, su hijo puede tomar la decisión que quiera de su vida, porque ya está grande y puede decidir por si mismo, al final es su felicidad.

Sabrina confesó que le pareció bien que su pareja se encuentre apoyándolo en este proyecto, porque es algo que generalmente ella también hace y le ha dado buenos ingreso económicas.

Yahir acude a terapia tras polémica

Yahir reveló durante una entrevista para ‘Ventaneando’ y reveló que se encontraba viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, después de que su hijo haya dado a conocer a lo que se dedicaría.

"Estoy viviendo una pesadilla, estoy lógicamente triste, con un hijo con una enfermedad de la adicción, recaído, después de mucho tiempo de luchar mucho con todo esto de las adicciones, con un hijo que está en problemas otra vez, y no quiere saber nada de nadie, o sea, quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, y pues la verdad yo no puedo, no puedo tener un hijo con adicción conmigo, mi hijo necesita estar conmigo limpio, porque él es una persona cuando no está en drogas, y es otra persona cuando está consumiendo” reveló Yahir.