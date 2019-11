Sabrina Sabrok celebra con sensual video el haber recuperado su Facebook de los hackers

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Le ayudó su pacto con el diablo?

Este día la actriz pornográfica Sabrina Sabrok anunció que ya recuperó su cuenta de Facebook que tenía más de 2.5 millones de Seguidores.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, con un video adjunto, dijo:

“Estoy Re contenta!!! Ya recuperé mi cuenta de @facebook !! Muchas gracias Mark Zuckerberg! Sos el mejor! @zuck (sic)”.

En el clip se observó lo feliz que estaba la también cantante y se le vio luciendo su voluptuosa figura.

Cabe recordar que ayer dijo que la habían hackeado.

“Mi fan page oficial en Facebook Sabrina Sabrok ha sido hackeada! Es un fan page verificado con más de 2.5 millones de likes! (sic)”, escribió en su redes de Instagram y Twitter.

Además dijo que había llenado una gran cantidad de formas de contacto y reportes y que no ha recibido alguna respuesta.

Pero a pesar de todo el susto, hoy ya tiene su página en la que publica contenido para sus seguidores.

Recientemente Sabrok hizo una tétrica invitación a sus fanáticos de las redes sociales.

La sensual modelo y actriz porno solicitó: “Haz un pacto con el diablo. Únete a mi culto satánico”.

Para esto, según Sabrok, debes ingresar a su sitio de Internet: LEGIONSABROK.COM.

Cabe mencionar que la argentina se hizo unos tatuajes demoniacos y satánicos en su rostro hace un par de semanas.

“Es un pentagrama, tiene también una viuda negra, una luna, estrellas. Me quise hacer símbolos satánicos porque va conmigo con lo de la brujería, con el culto que es LegiónSabrok.com, y pues esto me cubre toda la parte derecha de arriba de la cara, y ahora me quiero hacer más tatuajes en la cara”, contó en exclusiva para el portal Infobae.