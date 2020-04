REINO UNIDO.- Rupert Grint, mejor conocido por su papel en Harry Potter, próximamente se convertirá en padre. Su novia, Georgia Groome, con quien, según los informes, ha estado saliendo por años, espera su primer hijo juntos.

"Rupert Grint y Georgia Groome están emocionados de anunciar que esperan un bebé y pedirían privacidad en este momento", confirmó su representante en un comunicado a E! News.

Cabe señalar que los futuros padres fueron vistos juntos el jueves en Londres, y el visible bulto de Groome simplemente acaparó los titualres.

Rupert Grint será papá! Su representante dio a conocer hoy la noticia, Rupert y su novia Georgia Groome llevan 9 años siendo novios �� OMG pic.twitter.com/BARUyDIc7G — Capa͛ Invisible ⚯͛ (@capa_invisible) April 10, 2020

Si bien los dos han estado jutnos durante casi 10 años, la pareja ha mantenido su vida personal fuera del foco de atención. Hace un año, provocaron rumores de matrimonio después de que Groome, la estrella de Angus, Thongs y Perfect Snogging, fuera vista con una anillo en su dedo anular izquierdo.

De esta manera, Grint se convierte en el primero del trío de amigos de Harry Potter que pronto se convertirá en padre.

"Me gustaría establecerme y tener hijos pronto", le dijo a The Guardian en 2018. "Si tuviera un hijo, ¿lo llamaría Ron? Es un buen nombre, pero probablemente no. Y Grint es un nombre difícil de entender. emparejar un nombre de una sílaba con ".