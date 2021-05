Rumores indican que Amber Heard podría unirse a la saga de “Animales Fantásticos”

LOS ÁNGELES, California. – Amber Heard, actriz estadounidense y exesposa de Johnny Depp, se ha visto envuelta en una controversia, pues se rumorea que la también modelo está en busca de unirse a la franquicia de Harry Potter, específicamente a la próxima entrega de “Animales Fantásticos”.



Según el portal Giant Freaking Robot, una fuente cercana a la actriz les reveló que Heard está buscando un papel en la tercera película de “Animes Fantásticos”, de acuerdo con el sitio, Heard no estaba interesada en la franquicia, pero una vez que su exesposo fue despedido, su forma de pensar cambió.

Otra fuente apunta que no estaría buscando un papel específicamente en esa película, sino en un nuevo proyecto de Warner Bros. Por el momento, ningún ejecutivo de la empresa ni del equipo de publicidad de Amber han confirmado nada.



Por el momento, lo que sí está asegurado es que Heard se encuentra preparándose para volver a interpretar a Mera en la secuela de Aquaman, la cual se espera que llegue a los cines en 2022.

Amber Heard y Johnny Depp en situaciones complicadas



A pesar de que Amber Heard está en un buen momento de su carrera, pues se encuentra preparándose para Aquaman 2 y Run Away With Me, un thriller romántico que se desarrolla en París, la actriz sigue enfrentando problemas legales.



Esto se debe a que continúa en la batalla legal contra su exesposo y recientemente, Depp la demandó para saber si la actriz había donado los 7 millones de dólares que obtuvo de su divorcio a organizaciones benéficas, algo que ella había asegurado.

Johnny Depp por su parte, se encuentra en una situación más complicada, aseguran los medios estadounidenses, pues fue despedido de Animales Fantásticos 3 y de la nueva entrega de Piratas del Caribe.



Recientemente, Johnny Depp se desempeñó como fotógrafo de Minamata, y participó como actor de doblaje en la serie de animación Puffins, donde presta su voz a un pajarito, informa el portal CINEMASCOMICS.