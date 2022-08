Rubí habla de Lolita Cortés tras su salida de 'La Academia'

Tijuana, Baja California.- Rubí consiguió el quinto lugar en su paso por 'La Academia', sin embargo, llegó a ser duramente por una de las juezas por sus interpretaciones domingo tras domingo.

En una transmisión en vivo le cuestionaron a la participante potosina sobre que pensaba de Lolita Cortés y su respuesta sorprendió a sus seguidores.

Es un amor de persona, obviamente me tenía que tirar y todo lo que no hacía bien me lo decía porque ese es su trabajo pero realmente es una muy buena persona en los camerinos siempre me daba consejos"