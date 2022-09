Rubí de La Academia ha recibido propuestas para ser conductora

CIUDAD DE MÉXICO.- Rubí fue una de las participantes de La Academia 20 años más polémicas durante su estancia, tan es así que logró ganarse el cariño por parte del público hasta ganarse el quinto lugar en la competencia

Hay que recordar que hace unos años la joven se logró hacer viral en redes sociales debido a que su papá realizó un video invitando a todo el público a su fiesta de XV años.

Recientemente según el portal de TVNotas, Rubí ofreció una entrevista para el programa ‘Sin Afán de Molestar’ donde reveló algunos de los proyectos que tiene para su futuro.

La joven cantante agregó que desde su salida de dicho reality ha recibido distintas propuestas para ser conductora de un matutino, sin dar más detalles al respecto, muchos insinuaron que podría tratarse de ‘Venga la Alegrí Fin de Semana’.





También tengo proyectos en algunas cosas sobre conducción de programas, pues sí en (TV Azteca) y también fuera de televisora, pero es como algo en eso no es como de programas en TV Azteca si, pero todavía estamos hablando sobre eso”, agregó la joven.

Aunque Rubí se encuentra muy contenta con las nuevas propuestas y posibles proyectos en puerta no quiso hablar mucho al respecto, debido a que quería tomar una buena decisión para disfrutar a lo que se dedique.

Sin embargo la exacadémica reveló que a pesar de haber salido de La Academia, sigue preparándose para ser lo mejor frene a las cámaras, y dejó en claro que estaba abierta a cualquier propuesta, desde actuación, comunicación y canto.





Rubí habla de Lola Córtes tras su salida de ‘La Academia’





En su momento Rubí llegó a ser duramente criticada por Lolita, uan de las juezas más importantes del reality, donde en más de una ocasión sus críticas se han vuelto tendencia.

" Es un amor de persona, obviamente me tenía que tirar y todo lo que no hacía bien me lo decía porque ese es su trabajo pero realmente es una muy buena persona en los camerinos siempre me daba consejos" declaró.