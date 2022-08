Rubén Cerda enfrenta las consecuencias de comprar propiedad

Rubén Cerda se encuentra en la polémica, ya que el origen de la propiedad donde actualmente reside y las especulaciones sobre la posibilidad de perder su casa tras haber sido victima de un fraude, el actor vive ahora con la angustia de no tener agua.

De acuerdo con el programa Ventaneando, el inmueble que Sylvia de Rugama le reclama al actor como parte de la herencia que le dejó su padre a ella y a su hermano Jorge Reynoso, recibe el vital líquido del terreno continuo que formaba parte del predio original, y que la propia cuñada de Noelia ya habría vendido a un tercero.

Hasta que no se realice la subdivisión para que yo tenga un número de predio, en ese momento se puede hacer el registro para hacer la toma de agua directamente de mi casa. La señora Sylvia, el comentario que me dice, se supone que hay un nuevo dueño, pero me dijo que no habría ningún problema hasta que no pudiéramos solucionar la situación de la división del predio y demás para que yo pudiera tener mi propia toma de agua”, explicó Cerda al respecto.