Opina Laura Bozzo que relación entre Niurka y Juan Vidal: “es más sexo que otra cosa”

Niurka Marcos y Juan Vidal defienden su amor a toda costa tras salir de La casa de los famosos, pero al parecer Laura Bozzo no se encuentra muy convencida con la relación.

Aunque la peruana apenas se está enterado de toda la controversia que Marcos y Vidal sostuvieron con Cynthia Klitbo tras la confirmación de su relación sentimental, para Bozzo los sentimientos entre la cubana y el dominicano no son tan fuertes como ellos presumen.

Ahh, sí lo vi, pero eso era más sexo que otra cosa, bueno, es que ella parece que es súper caliente, y qué bueno, que Dios la bendiga, romance no sé, ojalá”, dijo Laura al ser cuestionada en el programa De Primera Mano sobre el cercano vínculo que surgió entre sus compañeros del reality de Telemundo.

Bozzo alaba a Niurka

Sin embargo, la presentadora aprovechó el momento para alabar a la vedette y recalcó: “la verdad Niurka me hizo conocer un lado de ella que yo no conocía, no es una mala persona, es una persona que es muy brutalmente franca y a veces dice burradas, algo que yo hablo todos los días”.

Te puede interesar: Danna Paola anuncia su gira por México

No obstante, la situación cambió al escuchar el nombre de Yolanda Andrade, quien recientemente empleó sus redes sociales para lanzarse contra la llamada “Abogada del pueblo” luego de la pelea que esta última protagonizó con la actriz Ivonne Montero. Por lo que, al escuchar el nombre de la presentadora mexicana, Laura Bozzo inmediatamente dijo: “Ay, ella me detesta, la loca esa me detesta”.

Finalmente, al hablar de Alicia Machado, quien arremetió en su contra para defender a Daniella Navarro, Bozzo concluyó la entrevista expresando:

Te puede interesar: ¿Roncas?: Niurka y Juan Vidal se burlan de Cynthia Klitbo

“La Machado simplemente en su ignorancia, pobre, habla de una relación mía con Daniela que no conoce. Ella no sabe que a mí no me interesa la vida sexual de Daniela, a mi me interesa ella para mí como una hija en esa casa y yo vi como al final Nacho (Casano), que es un misógino desgraciado, intentó dividirme a mí y a Daniela, porque yo y Daniela íbamos a ir a la final”.